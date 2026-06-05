Hasil FP1 MotoGP Hungaria: Marc Marquez Tak Banyak Cincong

Jumat, 05 Juni 2026 – 16:53 WIB

jpnn.com - BALATON – Latihan bebas atau Free Practice 1 MotoGP Hungaria di Balaton Park, Jumat (5/6) sore WIB bak menjadi panggung buat Marc Marquez mengirim pesan buat pesaing.

Marc yang baru turun dari meja operasi dan terhitung masih dalam pemulihan cedera bahu, tampil menggila dan mengukir waktu paling tajam.

Juara Dunia MotoGP 2025 itu menorehkan waktu satu menit 38,626 detik.

Catatan waktu milik Marc berjarak 0,169 detik dari si penghuni posisi kedua, yakni Raul Fernandez.

Sepanjang latihan, Marc terlihat serius, tak banyak cincong saat di trek maupun di garasi saat mendapat arahan dari timnya.

FP1 ini -sama dengan FP2, memang sebatas latihan.

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Catatan waktu para pembalap belum menentukan klasifikasi untuk sesi kualifikasi.

Namun, biasanya, pembalap yang tampil baik saat FP sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan sejak awal pada motor dan juga situasi lintasan.