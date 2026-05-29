Hasil FP1 MotoGP Italia: Pembalap Tuan Rumah Paling Kencang, Marquez Urutan ke-15

Jumat, 29 Mei 2026 – 17:13 WIB
Fabio Di Giannantonio (49). Foto: Jose Jordan/AFP

jpnn.com - TUSCANY - Fan tuan rumah tampak girang saat Free Practice 1 MotoGP Italia di Autodromo Internazionale del Mugello, Tuscany, Jumat (29/5) sore WIB selesai.

Meski catatan waktu di FP1 tak tercatat secara resmi untuk perhitungan posisi kualifikasi, tetapi publik Italia tetap bersukacita karena yang terbaik di sesi tersebut ialah Fabio Di Giannantonio.

Digia -panggilan Fabio Di Giannantonio, merupakan pembalap Italia.

Dia lebih baik dari Jorge Martin, apalagi Marc Marquez.

Pembalap Pertamina VR46 itu mengukir waktu terbaik satu menit 46,242 detik, lebih baik 0,369 detik dari Martin.

FP1 -sama dengan FP2, memang bukan ajang persaingan siapa yang lebih baik waktunya. Ini baru penjajakan buat si pembalap dan tim untuk menentukan pengaturan motor yang tepat.

Namun, biasanya, baik dan lancar di FP1 akan membuat penampilan yang kencang saat practice.

Pada practice lah catatan waktu akan tercatat, untuk menentukan si pembalap mendapat akses langsung ke kualifikasi utama (Q2) atau harus melalui kualifikasi 1 (Q1) terlebih dahulu.

Jangan lupa, ya, malam nanti ada Practice MotoGP Italia 2026. Itu penting buat kualifikasi besok.

