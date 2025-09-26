Hasil FP1 MotoGP Jepang 2025: Mengejutkan!

Jumat, 26 September 2025 – 10:12 WIB

jpnn.com - MOTEGI - Latihan bebas atau free practice 1 MotoGP Jepang 2025 di Motegi, Jumat (26/9) pagi WIB melahirkan kejutan.

Dua pembalap, keduanya juara dunia yang sedang jatuh bangun mencari penampilan terbaik, yakni Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, tampil gila.

Pecco -panggilan Bagnaia, menjadi yang terbaik di FP1, berjarak 0,093 detik dari catatan waktu Martin.

Sementara itu, Marc Marquez yang kemungkinan besar akan menjadi Juara Dunia 2025 akhir pekan ini, berada di urutan ketiga.

Sepanjang FP1, Pecco dan Martin tampak percaya diri, tampil tanpa beban.

Itu berbeda dengan penampilan rekan satu tim Martin, Marco Bezzecchi.

Bezzecchi yang dua-tiga seri terakhir menjadi pesaing berat Marc Marquez, terjatuh dua kali. Tak ada laporan cedera berat.

Rangkaian MotoGP Jepang akan dilanjutkan siang nanti dengan sesi practice, yang menentukan klasifikasi kualifikasi.