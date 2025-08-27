Hasil Hitung Cepat SCL Taktika: Prof Udin-Dessy Unggul Sementara

jpnn.com, PANGKAL PINANG - Hasil hitung cepat (quick count) SCL Taktika menunjukkan bahwa pasangan Prof. Saparudin, Ph.D dan Dessy Ayutrisna saat ini unggul atas tiga pasangan pesaingnya dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilwakot Kota Pangkalpinang 2025.

Tiga pasangan itu yaitu Maulan Aklil – H. Zeki Yamani kemudian Basit Cinda Sucipto, Dede Purnama Alzulami dan H. Eka Mulya Putra – Radmida Dawam.

Berdasarkan data yang telah masuk sebanyak 100% dari total 100 TPS sampel yang tervalidasi hingga Rabu, 27 Agustus 2025 pukul 16.45 WIB.

SCL Taktika melakukan hitung cepat (Quick Count) pada PSU Kota Pangkalpinang secara mandiri, dengan menerjunkan seratus enumerator (tim lapangan) untuk memantau TPS terpilih yang tersebar secara proporsional di tujuh kecamatan se-Kota Pangkalpinang.

Sampel TPS dipilih menggunakan metode Strati&ied Systematic Cluster Random Sampling, dengan populasi berupa suara sah dari pemilih yang datang langsung ke TPS untuk menggunakan hak pilihanya.

Hasil hitung cepat (Quick Count) ini memiliki tingkat kesalahan atau Margin of Error sebesar ±1.00%, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Maka pada kenyataan sebenarnya hasil hitung cepat (quick count) ini dapat bergeser ke atas atau ke bawah sebesar satu persen.

Untuk memastikan akurasi dan validasi data, SCL Taktika melakukan quality control yang ketat, meliputi rekrutmen enumerator secara selektif, pelatihan intensif bagi para enumerator, simulasi pelaksanaan hitung cepat sebelum hari-H.