Hasil Identifikasi Penyebab Tewasnya Anggota BPK Haerul Saleh

Senin, 11 Mei 2026 – 17:47 WIB
Lokasi kebakaran rumah Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Haerul Saleh di Jalan TB Simatupang No 3, RT03/RW02, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta, Jumat (8/5/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Polisi memastikan penyebab anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh meninggal dunia karena kebakaran, bukan karena sebab lain.

Kepastian itu setelah INAFIS dan Puslabfor Mabes Polri melakukan olah TKP.

"Bahwa benar penyebab korban meninggal dunia karena kebakaran dan bukan karena sebab lain," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan dalam olah TKP ditemukan barang barang yang diduga menjadi pemicu terjadinya kebakaran.

"Saat ini barang temuan dibawa Puslabfor untuk dilakukan pemeriksaan dan tentunya kita masih menunggu hasil pemeriksaan Puslabfor," kata Joko.

Saat dikonfirmasi apa barang temuan yang diperiksa oleh Puslabfor, Joko hanya menyebutkan bentuknya berupa cairan, namun tidak menjabarkan apa cairan tersebut.

Joko juga menolak menyebutkan bahwa penyebab utama Haerul Saleh karena sesak napas. Ia meminta publik untuk menunggu hasil pemeriksaan dokter.

Sebelumnya, polisi membenarkan anggota IV BPK Haerul Saleh merupakan korban jiwa kebakaran rumah di Jalan Teratai VI No 07, RT03/RW02, Tanjung Barat, Jagakarsa.

