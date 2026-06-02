JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Hasil Indonesia Open 2026: Ganda Nomor 1 Dunia Tembus 16 Besar

Selasa, 02 Juni 2026 – 13:13 WIB
Ganda putra Korea Kim Won Ho (depan) dan Seo Seung Jae. Foto: CN-STR/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Ganda putra nomor satu dunia dari Korea Kim Won Ho/Seo Seung Jae butuh waktu 32 menit meraih tiket 16 Besar Indonesia Open 2026 Super 750.

Duet yang juga menyandang status petahana di Indonesia Open itu ke babak kedua setelah menaklukkan ganda Taiwan Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi Lin 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6) siang WIB.

Di 16 Besar, Kamis (4/6), Kim/Seo akan berhadapan dengan pemenang dari laga babak pertama yang mempertemukan Choi Sol Gyu/Goh V Shem vs Christo Popov/Toma Junior Popov.

Selain Kim/Seo, kontestan yang sudah lulus ke 16 Indonesia Open, antara lain tunggal putra nomor satu dunia dari China Shi Yu Qi.

Kemudian, ganda campuran nomor satu dunia, juga dari China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping, dan wanita andalan India yang sedang bangkit Pusarla V Sindhu.

Sementara itu, wakil tuan rumah yang sudah masuk 16 Besar ialah ganda campuran ranking 19 dunia Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil.

Adnan/Indah di babak pertama menaklukkan pasangan Prancis Julien Maio/Lea Palermo 14-21, 21-19, 21-11.

Di 16 Besar, Adnan/Indah menantang si nomor satu dunia Feng/Huang. (bwf/jpnn)

Hingga pukul 13.00 WIB hari ini, ada satu wakil Indonesia yang sudah masuk 16 Besar Indonesia Open 2026.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

