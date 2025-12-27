Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Hasil Konser Slank di Bali Langsung Didonasikan ke Sumatra

Sabtu, 27 Desember 2025 – 13:23 WIB
Konferensi pers konser Slank bertajuk Hey 42th Slank di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar, Bali pada Sabtu (27/12/2025). Foto: Dok. HS

jpnn.com, BALI - Konser Slank bertajuk 'Hey 42th Slank - HS Berani Kita Beda Peduli Sumatra' digelar di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar, Bali pada Sabtu (27/12/2025).

Seluruh keuntungan dari konser tersebut akan disumbangkan untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Nantinya akan ada yang spesial dari konser yang bertepatan dengan ulang tahun Slank ke-42. Di tengah acara, Kaka bakal melelang vespa kesayangannya. Dana penjualan akan ia donasikan bersama keuntungan konser untuk Sumatra.

Dalam jumpa pers di Restoran Rasa Sanur, drummer Slank, Bimbim mengucapkan rasa syukurnya bisa kembali menghibur Slanker Bali.

"Bali bagi Slank adalah rumah keduanya, dan kita bisa merayakan ulang tahun Slank bareng HS di sini,” kata Bimbim Slank, Sabtu (27/12/2025).

Menurutnya, konser yang digelar oleh HS merupakan sesuatu yang sangat positif di tengah bencana di Indonesia.

"Kami melihat HS adalah lokal hero, di saat Indonesia butuh pekerjaan ternyata HS bikin pabrik di mana-mana yang memekerjakan ribuan orang. Di saat Indonesia lagi stress tinggi, emosi tinggi, HS bikin konser yang jadi hiburan. Insyaallah sampai 100 kota,” jelas Bimbim Slank.

Sementara itu, Kaka Slank mengatakan, hatinya terketuk melihatnya banyaknya korban bencana di Sumatra.

