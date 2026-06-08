Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hasil Kroasia vs Slovenia 2-1, Mario Pasalic Cetak Gol Penentu Kemenangan

Senin, 08 Juni 2026 – 07:47 WIB
Hasil Kroasia vs Slovenia 2-1, Mario Pasalic Cetak Gol Penentu Kemenangan - JPNN.COM
Timnas Kroasia menang 2-1 atas Slovenia dalam laga uji coba internasional di Stadion Andelko Herjavec, Varazdin pada Senin (8/6/2026). Antara/X.com/HNS_CFF

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Kroasia menang tipis 2-1 atas Slovenia dalam laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026.

Dalam laga yang berlangsung di Stadion Andelko Herjavec, Varazdin pada Senin (8/6), dua gol Kroasia dicetak Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andraz Sporar.

Kemenangan ini sangat positif bagi Kroasia yang sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba.

Baca Juga:

Pada laga melawan Slovenia, Kroasia tampil dominan sejak awal dengan mengambil inisiatif serangan. Kroasia lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia.

Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang tuan rumah gagal berbuah gol.

Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Baca Juga:

Hingga babak pertama berakhir, kedua tim masih bermain imbang tanpa gol.

Kebuntuan akhirnya pecah enam menit setelah jeda.

Hasil Kroasia vs Slovenia 2-1, Mario Pasalic mencetak gol penentu kemenangan bagi Kroasia di menit-menit akhir pertandingan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Dunia 2026  hasil Kroasia vs Slovenia  Kroasia  slovenia  Uji Coba 
BERITA PIALA DUNIA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp