JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Hasil Kualifikasi MotoGP Amerika: Marc Marquez Kena Semprot

Minggu, 29 Maret 2026 – 00:07 WIB
Fabio Di Giannantonio. Foto: Evaristo Sa/AFP

jpnn.com - TEXAS - Fabio Di Giannantonio back to back meraih pole position, setelah di Brasil kini di MotoGP Amerika Serikat.

Pembalap VR46 itu sangat cepat dalam kualifikasi MotoGP Amerika di Circuit of The Americas, Sabtu (28/3) malam WIB.

Catatan waktunya menjadi rekor lap baru, mematahkan milik Maverick Vinales yang terukir pada 2024.

Baca Juga:

"Ya, saya pikir ini adalah lap tercepat dalam karier saya. Saya merasa itu memang sangat cepat. Saya sangat senang, tetapi semua tahu ini kualifikasi, bukan balapan," ujar Diggia kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.

Diggia berada di baris depan bersama Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta.

Pada kualifikasi tadi, terlihat si juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez kena semprot Enea Bastianini. Namun, Marc juga terlihat menyemprot Marco Bezzecchi.

Baca Juga:

Saat berita ini diracik insiden yang melibatkan Marc Marquez dengan Enea Bastianini dalam penyelidikan panitia penyelengggara. (adk/jpnn)

Hasil Kualifikasi MotoGP Amerika
Pos Rider Nat Team
1. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26)
2. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Factory (RS-GP26)
3. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16)

Jangan tidur dulu, ada Sprint MotoGP Amerika Serikat 2026 mulai pukul 03.00 WIB. 10 Lap.

TAGS   Marc Marquez  MotoGP Amerika  MotoGP  Fabio Di Giannantonio 
