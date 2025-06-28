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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda: Fabio Quartararo Start P1

Sabtu, 28 Juni 2025 – 16:52 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda: Fabio Quartararo Start P1 - JPNN.COM
Fabio Quartararo. Foto: motogp

jpnn.com - ASSEN - Fabio Quartararo meraih pole position MotoGP Belanda 2025.

Pada kualifikasi di Sirkuit Assen, Sabtu (28/6) sore WIB, pembalap Yamaha itu menjadi yang tercepat dengan catatan waktu terbaik satu menit 30,651 detik.

“Saya hanya mencoba mencari lap yang bagus, lalu saya merasakan bisa lebih. Saya hanya berharap mendapat hasil yang baik saat balapan,” ujar Fabio Quartararo kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.

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Di baris depan pada garis start, Quartararo akan ditemani Francesco Bagnaia dan Alex Marquez.

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Hasil Kualifikasi MotoGP Belanda 2025
Pos Rider Nat Team
1. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
2. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25)
3. Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)

4. Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25)
5. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Factory (RS-GP25)
6. Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24)
7. Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)
8. Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25)
9. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16)
10. Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)
11. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
12. Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V)
13. Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V)
14. Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1)
15. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25)
16. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)
17. Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16)
18. Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1)
19. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1)
20. Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
21. Aleix Espargaro SPA Honda HRC Castrol (RC213V)
22. Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)

MotoGP Belanda 2025
Jumat (27/6)
FP1: Marc Marquez
Practice: Fabio Quartararo
Sabtu (28/6)
FP2: (Fabio Quartararo)
Q1: (Raul Fernandez, Fermin Aldeguer)
Q2: (Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Alex Marquez)
20.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (29/6)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix 26 Laps

Cek hasil kualifikasi MotoGP Belanda 2025 di sini. Jangan lupa, sprint 13 laps hadir malam ini.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   MotoGP Belanda  MotoGP  Fabio Quartararo  Francesco Bagnaia  Alex Marquez  Marc Marquez 
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