Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya: Pemimpin Klasemen Nomor 12

Sabtu, 16 Mei 2026 – 16:58 WIB

jpnn.com - CATALUNYA – Pedro Acosta tampil perkasa dalam kualifikasi MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona, Sabtu (16/5) sore WIB.

Acosta mengulang keperkasaannya saat practice kemarin.

Namun, tepuk tangan juga pantas diberikan kepada Franco Morbidelli yang menyelesaikan kualifikasi utama (Q2) di urutan kedua, lantaran sebelumnya harus melakoni kualifikasi 1 (Q1).

Morbidelli termasuk Top 2 Q1 yang berhak naik ke Q2.

Satu pembalap lagi yang mengikuti Q2 dari Q1 ialah Jorge Martin.

“Saya mendapat banyak bantuan dari awak tim. Jadi, saya sangat bangga dan berterima kasih atas upaya tim,” tutur Morbidelli kepada awak MotoGP setelah kualifikasi.

Sementara itu, Jorge Martin harus puas berada di urutan ke-9.

Posisi start Martin itu lebih baik dari rekan satu timnya yang sedang memimpin klasemen MotoGP; Marco Bezzecchi, yakni urutan ke-12.