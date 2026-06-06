Hasil Kualifikasi MotoGP Hungaria di Luar Nalar, Marquez Kok Bisa Begitu?

Sabtu, 06 Juni 2026 – 17:01 WIB

jpnn.com - BALATON – Entah apa yang dimakan Marc Marquez sebelum kualifikasi MotoGP Hungaria 2026 di Balaton Park, Sabtu (6/6) sore WIB.

Pembalap utama Ducati yang baru turun dari meja operasi itu meraih pole position pada kualifikasi, yang membuat dia berhak start di urutan pertama.

Marc Marquez mengukir waktu satu menit 36,785 detik.

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Bukan hasil yang mudah. Marc mengalami kecelakaan di awal kualifikasi.

Belum sempurna Turn 1 dilahap, Marc terjatuh, nyaris bersamaan dengan Fabio Di Giannantonio. Bendera kuning pun berkibar.

Marc dengan jejak aspal melekat di bajunya, masih bisa menyelesaikan time attack pertama di urutan kedua -di bawah Pedro Acosta.

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Saat Marc menenangkan diri di garasi, pembalap-pembalap lain menggila di lintasan, bergantian memimpin sesi.

Pada time attack kedua, situasi mencekam di luar lintasan karena banyak pembalap yang sudah on fire, menemukan lajunya.