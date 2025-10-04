Hasil Kualifikasi MotoGP Indonesia: Rekor Lap Tercipta, Gila

jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Rekor tercipta pada kualifikasi MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (4/10) siang WITA.

Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi mengukir rekor lap di Sirkuit Mandalika, yakni satu menit 28, 832 detik.

Sepanjang kualifikasi, Bezzecchi memang tampak tampil gila di sirkuit yang punya sebelas tikungan ke kanan dan enam ke kiri itu.

Catatan waktu itu mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang Jorge Martin, yakni satu menit 29,088 detik yang tercipta tahun lalu.

Bezzecchi pun berhak memulai sprint dan grand prix dari posisi pertama, diikuti Fermin Aldeguer di urutan kedua, dan Raul Fernandez di garis start ketiga.

"Saya mendapatkan pace yang baik. Terima kasih buat tim. Namun, ini bukan akhir, karena balapan belum dimulai," ujar Raul Fernandez kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.

"Saya sudah merasakan hal positif dari kemarin, jadi, hari ini saya hanya mencoba fokus, karena saya tahu bisa menemukan kecepatan di sini," tutur Fermin Aldeguer.

"Itu (rekor) tidak terlalu jauh jaraknya dengan pembalap lain. Jadi, banyak yang bisa kencang di sini, tetapi, ya, saya tentu saja sangat senang," kata Marco Bezzecchi. (adk/jpnn)