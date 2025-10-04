Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Hasil Kualifikasi MotoGP Indonesia: Rekor Lap Tercipta, Gila

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 10:54 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Indonesia: Rekor Lap Tercipta, Gila - JPNN.COM
Marco Bezzecchi (kanan) di Sirkuit Mandalika. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Rekor tercipta pada kualifikasi MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (4/10) siang WITA.

Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi mengukir rekor lap di Sirkuit Mandalika, yakni satu menit 28, 832 detik.

Sepanjang kualifikasi, Bezzecchi memang tampak tampil gila di sirkuit yang punya sebelas tikungan ke kanan dan enam ke kiri itu.

Baca Juga:

Catatan waktu itu mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang Jorge Martin, yakni satu menit 29,088 detik yang tercipta tahun lalu.

Bezzecchi pun berhak memulai sprint dan grand prix dari posisi pertama, diikuti Fermin Aldeguer di urutan kedua, dan Raul Fernandez di garis start ketiga.

"Saya mendapatkan pace yang baik. Terima kasih buat tim. Namun, ini bukan akhir, karena balapan belum dimulai," ujar Raul Fernandez kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.

Baca Juga:

"Saya sudah merasakan hal positif dari kemarin, jadi, hari ini saya hanya mencoba fokus, karena saya tahu bisa menemukan kecepatan di sini," tutur Fermin Aldeguer.

"Itu (rekor) tidak terlalu jauh jaraknya dengan pembalap lain. Jadi, banyak yang bisa kencang di sini, tetapi, ya, saya tentu saja sangat senang," kata Marco Bezzecchi. (adk/jpnn)

Marc Marquez cuma berada di urutan ke-9 kualifikasi MotoGP Indonesia. Pecco urutan ke-16.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kualifikasi motogp Indonesia  MotoGP Indonesia  Marco Bezzecchi  Mandalika 
BERITA KUALIFIKASI MOTOGP INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp