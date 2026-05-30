Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Hasil Kualifikasi MotoGP Italia 2026: Ada 2 Rekor Luar Biasa

Sabtu, 30 Mei 2026 – 16:47 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Italia 2026: Ada 2 Rekor Luar Biasa - JPNN.COM
Marco Bezzecchi. Foto: Jose Jordan/AFP

jpnn.com - MUGELLO – Kualifikasi MotoGP Italia 2026 di Sirkuit Mugello, Sabtu (30/5) sore WIB diwarnai patahnya rekor Marc Marquez.

Aktornya ialah Marco Bezzecchi.

Pembalap tuan rumah yang menunggangi Aprilia itu mengukir catatan waktu paling tajam satu menit 43,921 detik. Itulah rekor lap di Mugello.

Baca Juga:

Catatan waktu itu lebih baik dari rekor sebelumnya atas nama Marc Marquez satu menit 44,169 detik yang lahir tahun lalu.

Itu rekor pertama.

Catatan dahsyat kedua ialah Aprilia menempatkan tiga pembalapnya di Top 3.

Baca Juga:

Bezzecchi, Raul Fernandez, dan Jorge Martin. Ini pertama kalinya ada tiga motor Aprilia di tiga paling depan.

"Tim melakukan hal yang fantastis. Ini menambah kepercayaan diri," tutur Jorge Martin kepada awak MotoGP seusai kualifikasi.

Hal fantastis lainnya dalam kualifikasi MotoGP Italia 2026 tadi, meski bukan rekor, ialah penampilan Marc Marquez.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Italia  MotoGP  Aprilia  Marco Bezzecchi  Raul Fernandez   Jorge Martin  Marc Marquez 
BERITA MOTOGP ITALIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp