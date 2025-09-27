Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Hasil Kualifikasi MotoGP Jepang: Pecco dan Mir Menggila, Rekor Pecah

Sabtu, 27 September 2025 – 09:57 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Jepang: Pecco dan Mir Menggila, Rekor Pecah - JPNN.COM
Joan Mir. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - MOTEGI – Francesco Bagnaia a.k.a Pecco meraih pole position MotoGP Jepang 2025.

Itu setelah Pecco menjadi pembalap paling gila dalam kualifikasi di Sirkuit Motegi, Sabtu (27/9) pagi WIB.

Kualifikasi utama (Q2) tegang di ujung. Lima sampai enam pembalap bersaing ketat menjadi pole sitter.

Baca Juga:

Honda nyaris menggelar pesta di kandang sendiri setelah pembalapnya, Joan Mir, memimpin Q2 pada detik-detik akhir.

Namun, Pecco ‘merusaknya’, mengungguli catatan waktu Mir pada time attack terakhir.

Pecco memecahkan rekor lap di Motegi.

Baca Juga:

Sebelumnya rekor tersebut dipegang oleh Pedro Acosta, yakni satu menit 43,018 detik yang diukir pada 2024. Pecco mempertajamnya menjadi satu menit 42,911 detik.

Pecco pole, Mir kedua, dan Marc Marquez harus puas di posisi ketiga.

Honda nyaris menggelar pesta di kandang sendiri setelah kualifikasi MotoGP Jepang 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   hasil kualifikasi MotoGP Jepang  MotoGP Jepang  Pecco  Joan Mir  Marc Marquez 
BERITA HASIL KUALIFIKASI MOTOGP JEPANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp