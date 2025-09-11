Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Hasil Lengkap 32 Besar Hong Kong Open 2025: 8 Wakil Indonesia Melaju ke Babak Kedua

Kamis, 11 September 2025 – 00:01 WIB
Pebulu tangkis Alwi Farhan saat berlaga pada ajang Hong Kong Open 2025 di Hong Kong Coliseum, Kowloon. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, HONG KONG - Indonesia menempatkan delapan wakil pada 16 besar turnamen bulu tangkis Hong Kong Open 2025.

Dari sektor tunggal putra, Alwi Farhan masih belum tertahan setelah raih kemenangan melawan pebulu tangkis Hong Kong, Jason Gunawan dengan skor 21-15, 22-20.

Kegemilangan Alwi tidak diikuti Anthony Sinisuka Ginting dan Moh. Zaki Ubaidillah yang terhenti di babak awal.

Dari sektor ganda putra tercatat pasangan Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando menyusul pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Ganda putra ranking 13 dunia itu raih kemenangan atas wakil Taiwan, Liu Kuang Heng/Yang Po Han dengan skor 13-21, 21-19, 22-20.

Hasil ini membuat runner up All England 2025 tersebut revans atas ganda putra ranking 23 dunia itu setelah pada 32 besar Japan Open 2025 kalah dengan skor 15-21, 19-12.

Dari sektor ganda campuran tersisa Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu dan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil.

Jafar/Felisha ke 16 besar seusai mengatasi rekan satu negaranya, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah lewat pertarungan ketat 21-19, 14-21, 21-12.

