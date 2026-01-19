Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Hasil Lengkap 32 Besar Indonesia Open 2026: Wakil Tuan Rumah Masih Perkasa

Rabu, 21 Januari 2026 – 00:00 WIB
Hasil Lengkap 32 Besar Indonesia Open 2026: Wakil Tuan Rumah Masih Perkasa - JPNN.COM
Pasangan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti saat berlaga pada ajang Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil tuan rumah tampil perkasa di babak 32 besar ajang Indonesia Masters 2026.

Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (20/1), tercatat 12 wakil Indonesia berlaga mampu melangkah ke babak kedua turnamen BWF Super 500.

Dari sektor ganda putra tercatat Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kompak raih kemenangan di babak pertama.

Raihan ini membuat kans ganda putra meraih gelar juara ajang Indonesia Masters 2026 terbuka seusai hingga babak perempat final jika mulus perang saudara akan terjadi.

Tercatat di 16 besar Fajar/Fikri akan langsung berhadapan dengan Leo/Bagas yang membuat satu wakil Merah Putih dipastikan sudah di perempat final.

Adapun dari sektor ganda putri Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti melakukan debut manis di Indonesia Masters 2026.

Kemenangan keduanya diikuti Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, Siti Sarah Azzahra/Az Zahra Ditya Ramadhani dan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.

Rencananya babak 32 besar Indonesia Masters 2026 masih akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (21/1) mulai pukul 08.00 pagi WIB.

Wakil tuan rumah tampil perkasa pada babak pertama ajang Indonesia Masters 2026, Selasa (20/1).

TAGS   Indonesia Open 2026  Indonesia Open  BWF Super 500  Fajar/Fikri  PBSI 

