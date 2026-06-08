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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Hasil Lengkap Indonesia Open 2026: Puasa Gelar Tuan Rumah Berlanjut, Jepang Bawa 2 Gelar

Senin, 08 Juni 2026 – 00:01 WIB
Hasil Lengkap Indonesia Open 2026: Puasa Gelar Tuan Rumah Berlanjut, Jepang Bawa 2 Gelar - JPNN.COM
Pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin saat berlaga pada ajang Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis tuan rumah kembali melanjutkan puasa gelar saat berlaga pada ajang Indonesia Open 2026.

Dalam laga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6), Jonatan Christie (tunggal putra) dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (ganda putra) gagal memuaskan harapan penggemar.

Jojo -sapaan akrab Jonatan- menyerah dari wakil Kanada Victor Lai straight game 19-21, 8-21.

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Hasil ini membuat pemain asal klub PB Tangkas itu gagal melengkapi raihan berlaga di Istora Senayan dengan meraih gelar.

Tercatat tunggal putra ranking lima dunia itu sebelumnya juara di hadapan publik sendiri pada Asian Games 2018 dan Indonesia Masters edisi 2023.

Dari sektor ganda putra, pasangan Raymond/Joaquin tercatat gagal memenuhi ekspektasi penggemar bulu tangkis Tanah Air.

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Ganda putra ranking 12 dunia itu menyerah di hadapan pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin lewat pertarungan rubber game 13-21, 21-18, 21-10.

Hasil ini membuat pasangan berakronim RayJo tersebut harus kembali kalah dari wakil Negeri Jiran.

Pebulu tangkis tuan rumah kembali melanjutkan puasa gelar saat berlaga pada ajang Indonesia Open 2026, Minggu (7/6).

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TAGS   Indonesia Open 2026  Jepang  Indonesia Open  Raymond Indra/Nikolaus Joaquin  Jonatan Christie 
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