Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Spanyol, Ada Rekor Baru
jpnn.com, JEREZ - Pembalap Italia Francesco 'Pecco' Bagnaia meraih pole position MotoGP Spanyol.
Pecco menjadi pembalap paling cepat pada kualifikasi utama (Q2) MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Sabtu (30/4) malam WIB.
Ini merupakan pole position pertama buat Pecco musim 2022.
"Saya sangat bahagia. Saya menemukan perasaan untuk lebih baik hari ini," kata Pecco saat diwawancarai awak MotoGP, live di Vision+ seusai kualifikasi.
Pecco memecahkan rekor lap di Jerez yang sebelumnya dipegang Maverick Vinales, tercipta pada musim 2020.
Vinales membukukan all time lap di Jerez satu menit 36,584 detik. Pecco mempertajam rekor lap itu menjadi satu menit 36,170 detik.
Pada balapan besok, Pecco satu grid dengan Fabio Quartararo dan Aleix Espargaro. (adk/jpnn)
Hasil Kualifikasi (Q2 dan Q1) MotoGP Spanyol 2022:
- 1. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22)
- 2. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
- 3. Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP)
- 4. Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22)
- 5. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)
- 6. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22)
- 7. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
- 8. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)
- 9. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
- 10. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22)
- 11. Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21)
- 12. Maverick Vinales SPA Aprilia Factory (RS-GP)
- 13. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V)
- 14. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
- 15. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)
- 16. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1)
- 17. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)
- 18. Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)
- 19. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22)
- 20. Stefan Bradl GER Team HRC (RC213V)
- 21. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16)
- 22. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V)
- 23. Andrea Dovizioso ITA WithU RNF Yamaha (YZR-M1)
- 24. Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP)
- 25. Darryn Binder RSA WithU RNF Yamaha (YZR-M1)
Cek di sini hasil kualifikasi MotoGP Spanyol 2022. Ada rekor baru. Posisi pembalap favorit Anda bagaimana?
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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