Hasil Lengkap Liga Europa: Lyon Menang Tipis Atas Young Boys, Celta Vigo Hajar Lille

Jumat, 23 Januari 2026 – 08:55 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Lyon dan Celta Vigo meraih kemenangan pada pertandingan ketujuh fase liga Liga Europa, Kamis.

Catatan UEFA, Lyon mengemas kemenangan tipis 1-0 ketika bertandang ke markas Young Boys di Stadion Wankdorf, Bern.

Gol kemenangan Lyon dicetak Ainsley Maitland-Niles ketika waktu tambahan babak pertama, tepatnya di menit 45+1.

Kemenangan ini membuat Lyon memastikan diri lulus otomatis ke babak 16 besar Liga Europa setelah menempati peringkat pertama klasemen sementara fase liga dengan raihan 18 poin dari tujuh laga.

Adapun kekalahan membuat Young Boys turun ke posisi ke-23 klasemen sementara fase liga dengan sembilan poin dari tujuh laga. Namun, Young Boys masih memiliki peluang melaju ke babak 16 besar melalui jalur play-off.

Pada laga lain, Celta Vigo berhasil menaklukkan Lille dengan skor 3-1 di Stadion Balaidos, Vigo.

Celta Vigo meraih kemenangan melalui gol dari Willior Swedberg dan Carl Starfelt, sedangkan Lille sempat memperkecil ketertinggalannya lewat Olivier Giroud.

Kemenangan ini membuat Cleta Vigo naik ke peringkat 14 klasemen sementara fase liga Liga Europa dengan 12 poin dari tujuh pertandingan, dan memiliki peluang untuk lulus otomatis ke 16 besar.