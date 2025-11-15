Hasil Lengkap Sprint MotoGP Valencia & Komentar Pemenang

Sabtu, 15 November 2025 – 21:50 WIB

jpnn.com - VALENCIA - Alex Marquez finis pertama pada Sprint MotoGP Valencia 2025 di Circuit Ricardo Tormo, Sabtu (15/11).

Start dari posisi kedua di belakang Marco Bezzecchi, Alex langsung ganas di awal dan menyalip Bezzecchi di lap pertama.

Alex pun berada di depan diikuti Pedro Acosta.

Persaingan Alex Marquez vs Pedro Acosta sempat menjanjikan bakal sengit, tetapi ternyata itu hanya sesaat.

Alex Marquez menjauh dari Pedro Acosta.

Sementara itu, Fabio Di Giannantonio memenangi persaingan perebutan posisi ketiga dengan Raul Fernandes.

"Ini balapan yang cantik. Saya hanya berusaha terus di depan. Hasil ini sudah bagus. Lihat besok (race)," ujar Fabio Di Giannantonio kepada awak MotoGP seusai sprint.

"Saya sempat melihat peluang untuk lebih di depan. Namun, ya, saya harus puas finis kedua, saya akan coba lagi besok," tutur Pedro Acosta.