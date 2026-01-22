Hasil Liga Champions: Liverpool Taklukkan Marseille, Barcelona Tumbangkan Slavia Praha

Kamis, 22 Januari 2026 – 07:59 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Liverpool dan Barcelona meraih kemenangan pada laga ketujuh Liga Champions 2025/2026.

Liverpool menang 3-0 atas Marseille di Stadion Velodrome, sementara Barcelona menaklukkan Slavia Praha 4-2 di Eden Arena, Praha, Kamis WIB.

Adapun Juventus dan Newcastle United mengakhiri laga putaran ketujuh babak liga di Liga Champions 2025/2026, dengan kemenangan dan catatan clean sheet atau nirbobol.

Liverpool berhasil mencuri poin penuh di kandang Marseille. Gol yang dicari-cari Liverpool tercipta pada menit ke-45+1 melalui tendangan bebas Dominik Szoboszlai.

The Reds kemudian menambah gol pada menit ke-72 melalui gol bunuh diri Rulli. Gol kemenangan Liverpool dicetak Hugo Ekitike menit ke 90+2,

Kemenangan ini membuat Liverpool menempati posisi kelima klasemen sementara babak liga dengan 15 poin.

Mereka tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengamankan tempat otomatis ke babak 16 besar.

Adapun kekalahan ini menempatkan Marseille di peringkat ke-19 dengan sembilan poin.