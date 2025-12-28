Hasil Malut United Vs Borneo FC Paling Dramatis Sejauh Ini, Cek Klasemen

Minggu, 28 Desember 2025 – 16:16 WIB

jpnn.com - TERNATE - Malut United memberikan duka buat Borneo FC pada laga tunda pekan ke-8 Super League di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu (28/12) sore WIT.

Sempat tertinggal dua kali, Malut United menang 3-2.

Pertarungan antara dua tim Top 4 klasemen itu sengit dan tak membosankan.

Kedua tim sama-sama jarang melakukan kesalahan, kecuali akurasi penyelesaian akhir.

Duel Malut United vs Borneo FC ini pantas diberi label pertandingan paling dramatis sejauh Super League musim ini berjalan.

Borneo FC yang butuh poin demi menduduki puncak klasemen di akhir tahun, dua kali unggul.