Hasil MotoGP Amerika 2026: Marco Bezzechhi Juara, Jorge Martin Kedua

jpnn.com - JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi memenangi MotoGP Amerika Serikat 2026 di Sirkuit of the Americas, Austin, Texas, Minggu waktu setempat.

Dikutip dari laman resmi MotoGP, Bezzecchi yang mengawali balapan di posisi kedua menjadi yang tercepat setelah mencatatkan waktu 40 menit 50,653 detik.

Ini melanjutkan awal musim gemilang pembalap berusia 27 tahun tersebut setelah pada dua balapan sebelumnya, MotoGP Thailand dan MotoGP Brasil, menempati posisi pertama pada.

Posisi kedua ditempati oleh oleh sesama pembalap Aprilia Racing Jorge Martin. Tempat ketiga dihuni pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta.

Juara bertahan Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) harus puas menempati posisi kelima di belakang pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio yang menempati peringkat empat.

Mengawali balapan ini di posisi kedua, Bezzecchi tampil impresif setelah berhasil menyalip peraih pole position Di Giannantonio di lap pertama.

Meskipun Bezzecchi mendapatkan perlawanan dari Pedro Acosta yang sempat mengambil alih tempat pertama, namun pembalap asal Italia tersebut dapat kembali menjadi yang terdepan.

Selanjutnya, Bezzechi dapat menyelesaikan balapan di posisi terdepan, diikuti oleh Jorge Martin, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, lalu Marc Marquez.