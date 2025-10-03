Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Hasil Olah TKP Pria Tewas dari Lantai 30 Apartemen di Jakut

Jumat, 03 Oktober 2025 – 04:00 WIB
Hasil Olah TKP Pria Tewas dari Lantai 30 Apartemen di Jakut
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Penghuni Apartemen Northland Ancol di Pademangan, Jakarta Utara, dikagetkan dengan kematian seorang pria, Kamis (2/10) sekitar pukul 14.40 WIB.

Pria tersebut ditemukan tak bernyawa setelah jatuh dari balkon lantai 30 apartemen.

Tri Rizqi Oktaviano, warga yang mengetahui kejadian itu mengaku mendengar suara keras sebelum menemukan tubuh korban tergeletak di area parkir.

"Saya kaget, tiba-tiba ada suara benda jatuh keras dari atas. Saat dicek, ternyata ada orang terjatuh," katanya.

Kapolsek Pademangan Kompol Immanuel Sinaga menyampaikan pria berusia 63 tahun itu jatuh menimpa mobil di area parkir di lingkungan apartemen tersebut.

Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut.

Kompol Immanuel mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Dia mengatakan bahwa rekaman CCTV memperlihatkan korban melompat dari balkon apartemen.

Penghuni Apartemen Northland Ancol di Pademangan, Jakarta Utara, dikagetkan dengan kematian seorang pria, Kamis (2/10) sekitar pukul 14.40 WIB.

