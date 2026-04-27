JPNN.com - Nasional - Hukum

Hasil Pemantauan Komnas HAM: 14 Orang Diduga Terlibat Penyerangan Andrie Yunus

Senin, 27 April 2026 – 20:44 WIB
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P. Siagian. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar

jpnn.com - Komnas HAM mengungkap 14 orang diduga terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus di Jakarta, pada Kamis (12/4) malam.

Hal demikian seperti disampaikan Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian dalam konferensi pers hasil pemantauan pihaknya dalam kasus penyerangan air keras pada Senin (27/4).

"Terduga pelaku setidak-tidaknya ada 14 orang yang berada di sekitar kantor YLBHI," kata dia di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Saurlin mengungkap Komnas HAM juga menemukan beberapa terduga pelaku saling berkoordinasi sebelum penyiraman air keras dilakukan.

Misalnya, terduga pelaku satu, dua, tiga, empat, lima, hingga 14 yang sempat terekam CCTV berkumpul dan berbicara di depan kantor YLBHI.

"Artinya pasti berbicara dan berkomunikasi satu dengan yang lain," kata dia.

Baca Juga:

Selain itu, Saurlin mengungkap para terduga pelaku disinyalir memakai identitas orang lain untuk meregistrasi nomor ponsel. 

"Ya, di antaranya menggunakan nama anak berusia lima tahun, ibu rumah tangga, dan lansia guna menutupi identitasnya," lanjut dia.

Komnas HAM mengungkap beberapa terduga pelaku sempat terekam CCTV berkumpul dan berbicara di depan kantor YLBHI.

TAGS   Andrie Yunus  Penyiraman Air Keras  Komnas HAM  Saurlin Siagian  Kontras 
