Hasil Pertemuan Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.

Prabowo menyatakan pertemuan itu mempererat hubungan bilateral melalui penguatan kemitraan strategis komprehensif guna meningkatkan kerja sama di berbagai sektor utama.

"Kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang dan lebih berdampak," kata Presiden Prabowo dalam pernyataannya saat kunjungan kenegaraan di Istana Elysee, Kamis waktu setempat, dalam siaran daring yang dipantau dari Jakarta.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua pemimpin dalam memperdalam kolaborasi di bidang pertahanan, energi bersih, hingga riset teknologi.

"Dalam beberapa hal Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik. Di bidang kerja sama sains dan teknologi juga sangat baik," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyambut baik pembentukan France Indonesia High Level Business Council.

Wadah ini dirancang khusus untuk meningkatkan investasi dan memperkuat keterlibatan perusahaan-perusahaan Prancis dalam ekosistem ekonomi Indonesia.

Selain fokus pada investasi, percepatan penyelesaian perjanjian Indonesia-EU-CEPA menjadi agenda prioritas yang dibahas dalam pertemuan tersebut.