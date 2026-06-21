Hasil Piala Dunia 2026 Ahad Pagi: Belanda Cetak 5 Gol, Jerman Masuk 32 Besar

Minggu, 21 Juni 2026 – 07:43 WIB

jpnn.com - TORONTO - Empat kali juara Piala Dunia, Jerman, memastikan lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026 setelah memetik kemenangan kedua di Grup E.

Kemenangan di MD2 ini tak seperti pada MD1 (menang 7-1 dari Curacao).

Kali ini Jerman harus bersusah payah menaklukkan Pantai Gading (Cote d Ivoire atau Ivory Coast) di Toronto, Ahad (21/6) dini hari WIB.

Sempat tertinggal, Tim Panser Jerman akhirnya menang 2-1.

fifa

Itu membuat Jerman menyusul dua negara lainnya yang sudah mengantongi tiket 32 Besar, yaitu Meksiko (Grup A) dan Amerika Serikat (D).

Beberapa jam sebelumnya, salah satu raksasa sepak bola Eropa yang belum pernah juara dunia, Belanda, berpesta gol ke gawang Swedia 5-1.

Netherlands goals: Brobbey (5, 17), Gakpo (47, 54), Summerville (89)

Sweden goal: Elanga (59)