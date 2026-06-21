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Hasil Piala Dunia 2026 Ahad Pagi: Belanda Cetak 5 Gol, Jerman Masuk 32 Besar

Minggu, 21 Juni 2026 – 07:43 WIB
Hasil Piala Dunia 2026 Ahad Pagi: Belanda Cetak 5 Gol, Jerman Masuk 32 Besar - JPNN.COM
Bek Swedia Gustaf Lagerbielke (bawah) berduel dengan winger Belanda Cody Gakpo pada pertemuan di Grup F Piala Dunia 2026. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

jpnn.com - TORONTO - Empat kali juara Piala Dunia, Jerman, memastikan lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026 setelah memetik kemenangan kedua di Grup E.

Kemenangan di MD2 ini tak seperti pada MD1 (menang 7-1 dari Curacao).

Kali ini Jerman harus bersusah payah menaklukkan Pantai Gading (Cote d Ivoire atau Ivory Coast) di Toronto, Ahad (21/6) dini hari WIB.

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Itu membuat Jerman menyusul dua negara lainnya yang sudah mengantongi tiket 32 Besar, yaitu Meksiko (Grup A) dan Amerika Serikat (D).

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Beberapa jam sebelumnya, salah satu raksasa sepak bola Eropa yang belum pernah juara dunia, Belanda, berpesta gol ke gawang Swedia 5-1.

Netherlands goals: Brobbey (5, 17), Gakpo (47, 54), Summerville (89)
Sweden goal: Elanga (59)

Jerman menjadi tim ketiga yang memastikan berhak bermain di 32 Besar Piala Dunia 2026.

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TAGS   Hasil Piala Dunia 2026  Jerman  Belanda  Piala Dunia 2026 
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