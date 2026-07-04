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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hasil Piala Dunia 2026: Alhamdulillah Mesir Mengukir Sejarah

Sabtu, 04 Juli 2026 – 05:44 WIB
Hasil Piala Dunia 2026: Alhamdulillah Mesir Mengukir Sejarah - JPNN.COM
Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - DALLAS - Mesir mengukir sejarah di Piala Dunia 2026 seusai meraih kemenangan melawan Australia di 32 besar.

Tim berjuluk The Pharaohs itu melangkah ke 16 Besar seusai menang lewat adu tendangan penalti dengan skor 4-2 di Dallas Stadium, Arlington, Sabtu (4/7) dini hari WIB.

Pada laga ini Omar Marmoush dan kolega membuka skor terlebih dahulu melalui Emam Ashour di menit ke-13.

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Keunggulan tersebut tidak bertahan lama seusai Mohamed Hany mencetak gol bunuh diri di menit ke-55.

Skor imbang 1-1 bertahan hingga 120 menit sehingga laga dilanjutkan ke adu tendangan penalti.

Pada babak tos-tosan tercatat seluruh penendang Mesir, yakni Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah, dan Hossam Abdelmaguid menjalankan tugasnya dengan baik.

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Hal tersebut berbanding terbalik dengan Australia yang hanya memasukan dua gol lewat Jackson Irvine serta Awer Mabil.

Adapun dua lainnya yakni Harry Souttar dan Lucas Herrington gagal menjadi algojo seusai tendangannya melebar dan membentur mistar.

Hasil Piala Dunia 2026 dini hari tadi; Mesir mengukir sejarah, Australia angkat koper.

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TAGS   Mesir  Hasil Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Australia vs Mesir 
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