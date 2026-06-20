Hasil Piala Dunia 2026 dan Klasemen Grup Sebelum Brasil Vs Haiti Pagi Ini

jpnn.com - BOSTON - Maraoko membuka jalan lebar ke 32 Besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Skotlandia pada matchday 2 Grup C.

Pada laga di Boston Stadium, Sabtu (20/6) pagi WIB itu, Maroko cuma menang tipis 1-0.

Gol semata wayang dalam laga itu lahir di awal laga, menit ke-2, melalui Ismail Saibari.

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Itu gol kedua Saibari di Piala Dunia 2026 setelah juga mencetak gol saat Maroko bermain imbang 1-1 dengan Brasil di matchday 1.

Hasil yang membuat Maroko untuk sementara memimpin klasemen Grup C, di saat Brasil pagi ini, sesaat lagi, menghadapi Haiti.

Dari Grup D, satu dari tiga tuan rumah PD, Amerika Serikat memastikan lulus ke 32 Besar setelah mengalahkan Australia 2-0 di MD2.

"Itu pertandingan yang fantastis. Kami mendominasi pertandingan. Saya sangat senang melihat para penggemar berbahagia," kata Pelatih AS Mauricio Pochettino kepada FOX Sports. (fifa/jpnn)

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Kamis, 18/6 pukul 11.00 WIB)

MD 1

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0

Grup A: Korea vs Ceko 2-1

Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1

Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1

Grup B: Qatar vs Swiss 1-1

Grup C: Brasil vs Maroko 1-1

Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1

Grup D: Australia vs Turki 2-0

Grup E: Jerman vs Curacao 7-1

Grup F: Belanda vs Jepang 2-2

Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0

Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1

Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0

Grup G: Belgia vs Mesir 1-1

Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1

Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2

Grup I: Prancis vs Senegal 3-1

Grup I: Irak vs Norwegia 1-4

Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0

Grup J: Austria vs Yordania 3-1

Grup K: Portugal vs Kongo 1-1

Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2

Grup L: Ghana vs Panama 1-0

Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3

MD2 Grup

Grup A: Ceko vs Afrika Selatan 1-1

Grup B: Swiss vs Bosnia and Herzegovina 4-1

Grup B: Kanada vs Qatar 6-0

Grup A: Meksiko vs Korea 1-0

Grup D: Amerika Serikat vs Australia 2-0

Grup C: Skotlandia vs Maroko

Jadwal Sabtu (20/6)

Grup C: Brasil vs Haiti – kick off 07.30 WIB

Grup D: Turki vs Paraguay – kick off 10.00 WIB