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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Piala Dunia 2026: Detik-Detik Gol ke-4 Jepang Bersarang di Gawang Tunisia

Minggu, 21 Juni 2026 – 13:57 WIB
Piala Dunia 2026: Detik-Detik Gol ke-4 Jepang Bersarang di Gawang Tunisia - JPNN.COM
Penyerang Jepang Ayase Ueda merayakan gol dalam laga timnya melawan Tunisia di Grup F Piala Dunia 2026. Foto: Julio Cesar Aguilar/AFP

jpnn.com - MONTERREY - Jepang tak mau jauh dari Belanda di klasemen Grup F Piala Dunia 2026.

Setelah dua tim bertemu pada MD1 dan berbagi skor 2-2, Jepang dan Belanda sama-sama memetik kemenangan telak di MD2.

Belanda lebih dahulu, menang 5-1 dari Swedia, Ahad (21/6) dini hari WIB.

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Kemudian Jepang menundukkan Tunisia 4-0 di Monterrey beberapa saat lalu.

Piala Dunia 2026: Detik-Detik Gol ke-4 Jepang Bersarang di Gawang Tunisiafifa

Gol ke-4 Jepang layak menjadi sorotan.

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Dicetak oleh Ayase Ueda di menit ke-83. Itu brace-nya pada laga tadi.

Menerima umpan dari Kaishu Sano, Ayase tampak harus berjuang mencapai bola.

Jepang tampil gila pada matchday 2 Grup F Piala Dunia 2026. Tunisia jadi korban, Swedia harus waspada.

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TAGS   Hasil Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Jepang  Tunisia  Belanda 
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