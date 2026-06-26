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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hasil Piala Dunia 2026 Ekuador vs Jerman 2-1: Kimmich Akui Der Panzer Pantas Kalah

Jumat, 26 Juni 2026 – 09:40 WIB
Hasil Piala Dunia 2026 Ekuador vs Jerman 2-1: Kimmich Akui Der Panzer Pantas Kalah - JPNN.COM
Kapten Jerman, Joshua Kimmich saat berlaga pada ajang Piala Dunia 2026 melawan Ekuador di Stadion MetLife, New Jersey, Jumat (26/6) dini hari WIB. Foto: Facebook/Germany Football Team

jpnn.com - JAKARTA - Jerman takluk dari Ekuador 1-2 pada laga terakhir Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Jumat dini hari WIB.

Hasil ini membuat Ekuador mengamankan tiket ke 32 besar Piala Dunia 2026.

Jerman tetap finis sebagai juara Grup E dengan koleksi enam poin dari tiga pertandingan.

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Der Panzer unggul selisih gol atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan enam poin setelah mengalahkan Curacao 2-0 pada saat bersamaan.

Bagi Ekuador, kemenangan atas Jerman membuat mereka finis ketiga di Grup E dengan empat poin.

Tim Amerika Selatan itu lulus sebagai salah satu dari tim peringkat ketiga terbaik.

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Pada laga di Stadion New York New Jersey, Jerman sempat berada di atas angin setelah Leroy Sane mencetak gol pada menit ke-2.

Namun, Ekuador mampu bangkit melalui gol Nilson Angulo pada menit kesembilan sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan tim Amerika Selatan itu lewat gol pada menit ke-77.

Jerman takluk dari Ekuador 1-2 pada laga terakhir Grup E Piala Dunia 2026. Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengakui Der Panzer memang pantas kalah.

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TAGS   Hasil Piala Dunia 2026  ekuador vs jerman  Piala Dunia 2026  Joshua Kimmich  Der Panzer  Jerman  Ekuador 
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