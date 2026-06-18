Hasil Piala Dunia 2026 Ghana Vs Panama Dramatis, Bikin Menangis

Kamis, 18 Juni 2026 – 08:39 WIB

jpnn.com - TORONTO – Ghana meraih kemenangan penting dan sangat dramatis di matchday 1 Grup L Piala Dunia 2026.

Berhadapan melawan Panama di Toronto Stadium, Kamis (18/6) pagi WIB, The Black Stars -julukan Timnas Ghana, menang 1-0.

Gol semata wayang dalam laga berirama cepat itu dicetak Caleb Yirenky pada menit 90+5 dari enam menit tambahan waktu di babak kedua.

Itu adalah gol yang membunuh permainan Panama.

Sepanjang pertandingan, Panama menguasai possession dan juga lebih banyak mencatatkan attempts (11 vs 7).

Namun, Ghana sering membuat jantung fan Panama bak mau copot lantaran seringkali serangan balik mereka nyaris berbuah gol.

Puncaknya pada menit 90+5 itu. Serangan balik yang diselesaikan dengan dramatis oleh Yirenky.

Setelah gol tersebut, meski masih ada waktu satu menit, tampak fan Panama di tribune sudah menangis.