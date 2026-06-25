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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hasil Piala Dunia 2026 Grup B: Swiss Melangkahi Kanada, Bosnia Jaga Asa ke 32 Besar

Kamis, 25 Juni 2026 – 06:14 WIB
Hasil Piala Dunia 2026 Grup B: Swiss Melangkahi Kanada, Bosnia Jaga Asa ke 32 Besar - JPNN.COM
Selebrasi Johan Manzambi (kiri) seusai mencetak gol kemenangan Swiss atas Kanada pada laga pemungkas Grup B ajang Piala Dunia 2026 di BC Place, Vancouver, Kamis (25/6) dini hari WIB. Foto: Facebook/Swiss Nati Men

jpnn.com - VANCOUVER - Swiss dipastikan menjadi juara Grup B Piala Dunia 2026 seusai mengalahkan Kanada.

Berlaga di BC Place, Vancouver, Kamis (25/6) dini hari WIB tim asuhan Murat Yakin itu menang dengan skor 2-1.

Gol kemenangan La Nati pada laga ini dicetak melalui Ruben Vargas pada menit ke-46 dan Johan Manzambi (57).

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Adapun satu gol hiburan tuan rumah diciptakan Promise David di menit ke-76.

Hasil ini membuat Granit Xhaka dan kawan-kawan finis sebagai juara Grup B dengan koleksi tujuh agka.

Tim berperingkat 17 FIFA itu meraih dua kemenangan, sebelumnya atas Bosnia & Herzegovina dengan skor 4-1 serta sekali imbang lawan Qatar (1-1).

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Nantinya di babak 32 besar dijadwalkan Swiss akan jumpa peringkat ketiga terbaik dari Grup E, F, G, I, dan J.

Adapun buat Kanada kekalahan dari Swiss membuat mereka harus puas menjadi runner up Grup B dengan koleksi empat poin.

Lihat hasil lengkap Grup B ajang Piala Dunia 2026 yang menempatkan Swiss jadi juara grup dan Kanada sebagai runner up di sini.

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TAGS   Hasil Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Swiss  Kanada 
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