Hasil Piala Dunia 2026 Hingga Ahad Subuh, Brasil Vs Maroko 1-1, Belum Selesai

Minggu, 14 Juni 2026 – 06:02 WIB

jpnn.com - NEW JERSEY – Dua gol tercipta pada babak pertama pertemuan Brasil vs Maroko di Grup C Piala Dunia 2026 yang digelar di New York/New Jersey Stadium, New Jersey, Ahad (14/6) pagi WIB.

Maroko si Raja Afrika unggul lebih dahulu melalui gol indah hasil kerja sama Brahim Diaz dengan Ismael Saibari pada menit ke-21.

Diaz memberi umpan manja, Saibari menyelesaikannya dengan cerdas.

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Brasil menyamakan kedudukan setelah jeda minum.

Atraksi Vinicius Junior berbuah gol pada menit ke-32.

Skor 1-1 bertahan hingga wasit dari Slovenia Slavko Vincic memberi tanda half time.

Entah apa yang terjadi di babak kedua.

Pada laga lain, dari Grup B, wakil Asia Qatar menahan Swiss 1-1, membuat persaingan di pul yang juga dihuni Kanada serta Bosnia-Herzegovina bakal penuh perhitungan.