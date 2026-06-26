Hasil Piala Dunia 2026: Jerman Kalah dari Ekuador, Lalu Apa yang Terjadi?

jpnn.com - NEW JERSEY - Jerman tumbang 1-2 di tangan Ekuador pada matchday 3 atau terakhir Grup E Piala Dunia 2026.

Pada laga di New Jersey, Jumat (26/6) dini hari WIB itu, Tim Panser Jerman unggul lebih dahulu.

Namun, Ekuador yang butuh kemenangan demi lulus ke 32 Besar, tampil gila, bangkit, dan menang.

Hasil itu membuat Jerman tetap ke 32 Besar menyandang status juara grup.

fifa

Pantai Gading 9Cote d'Ivoire/CIV) yang menang dari Curacao, berada di posisi runner up, sedangkan Ekuador bisa dipastikan menjadi salah satu dari delapan peringkat ketiga terbaik yang mendapat akses ke 32 Besar.

"Kami memulai dengan baik, tetapi kemudian kami terlalu mudah kehilangan bola dan terus memberi mereka kesempatan. Kami memudahkan mereka dan membiarkan mereka berkembang dalam permainan. Di babak kedua, kekalahan itu memang pantas kami terima," tutur Kapten Jerman Joshua Kimmich kepada ARD. (jpnn/fifa)

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Jumat, 26/6 pukul 06.00 WIB)

MD 1

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0

Grup A: Korea vs Ceko 2-1

Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1

Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1

Grup B: Qatar vs Swiss 1-1

Grup C: Brasil vs Maroko 1-1

Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1

Grup D: Australia vs Turki 2-0

Grup E: Jerman vs Curacao 7-1

Grup F: Belanda vs Jepang 2-2

Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0

Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1

Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0

Grup G: Belgia vs Mesir 1-1

Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1

Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2

Grup I: Prancis vs Senegal 3-1

Grup I: Irak vs Norwegia 1-4

Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0

Grup J: Austria vs Yordania 3-1

Grup K: Portugal vs Kongo 1-1

Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2

Grup L: Ghana vs Panama 1-0

Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3

MD2 Grup

Grup A: Ceko vs Afrika Selatan 1-1

Grup B: Swiss vs Bosnia and Herzegovina 4-1

Grup B: Kanada vs Qatar 6-0

Grup A: Meksiko vs Korea 1-0

Grup D: Amerika Serikat vs Australia 2-0

Grup C: Skotlandia vs Maroko 0-1

Grup C: Brasil vs Haiti 3-0

Grup D: Turki vs Paraguay 0-1

Grup F: Belanda vs Swedia 5-1

Grup E: Jerman vs Pantai Gading 2-1

Grup E: Ekuador vs Curacao 0-0

Grup F: Tunisia vs Jepang 0-4

Grup H: Spanyol vs Arab Saudi 4-0

Grup G: Belgia vs Iran 0-0

Grup H: Uruguay vs Tanjung Verde 2-2

Grup G: Selandia Baru vs Mesir 1-3

Grup J: Argentina vs Austria 2-0

Grup I: Prancis vs Irak 3-0

Grup I: Norwegia vs Senegal 3-2

Grup J: Yordania vs Aljazair 1-2

Grup K: Portugal vs Uzbekistan 5-0

Grup L: Inggris vs Ghana 0–0

Grup L: Panama vs Kroasia 0–1

Grup K: Kolombia vs Kongo – kick off 09.00 WIB

MD3 Grup

Grup B: Swiss vs Kanada 2-1

Grup B: Bosnia Herzegovina vs Qatar 3–1

Grup C: Skotlandia vs Brasil 0–3

Grup C: Maroko vs Haiti 4–2

Grup A: Ceko vs Meksiko 0–3

Grup A: Afrika Selatan vs Korea 1–0

Grup E: Curacao vs Pantai Gading 0–2

Grup E: Ekuador vs Jerman 2–1

Jadwal Jumat (26/6)

Grup F: Jepang vs Swedia – kick off 06.00 WIB

Grup F: Tunisia vs Belanda – kick off 06.00 WIB

Grup D: Turki vs Amerika Serikat – kick off 09.00 WIB

Grup D: Paraguay vs Australia – kick off 09.00 WIB

Klasemen Grup Piala Dunia 2026

A: 1. Meksiko (Poin 6) | 2. Afrika Selatan (3) | 3. Korea (3) | 4. Ceko (1)

B: 1. Swiss (7) | 2. Kanada (4) | 3. Bosnia Herzegovina (4) | 4. Qatar (1)

C: 1. Brasil (7) | 2. Maroko (7) | 3. Skotlandia (3) | 4. Haiti (0)

D: 1. Amerika Serikat (6) | 2. Australia (3) | 3. Paraguay (3) | 4. Turki (0)

E: 1. Jerman (6) | 2. Pantai Gading (6) | 3. Ekuador (4) | 4. Curacao (1)

F: 1. Belanda (4) | 2. Jepang (4) | 3. Swedia (3) | 4. Tunisia (0)

G: 1. Mesir (4) | 2. Iran (2) | 3. Belgia (2) | 4. Selandia Baru (1)

H: 1. Spanyol (4) | 2. Uruguay (2) | 3. Tanjung Verde (2) | Arab Saudi (1)

I: 1. Prancis (6) | 2. Norwegia (6) 3. Senegal (0) | 4. Irak (0)

J: 1. Argentina (6) | 2. Austria (3). | 3. Aljazair (3) | 4. Yordania (0)

K: 1. Kolombia (6) | Portugal (4) | 3. Kongo (1) | 4. Uzbekistan (0)

L: 1. Inggris (4) | 2. Ghana (4) | 3. Kroasia (3) | 4. Panama (0)

Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.

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