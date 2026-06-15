Hasil Piala Dunia 2026: Jerman Pamer Taring, Belanda Dihukum Jepang

jpnn.com - Piala Dunia 2026 menghadirkan dua cerita berbeda bagi raksasa Eropa. Jerman mengamuk saat menghadapi Curacao, sedangkan Belanda mendapat tamparan keras dari Jepang.

Pada pertandingan Grup E yang digelar di NRG Stadium, Houston, Senin (15/6) dini hari WIB, Der Panzer tampil tanpa ampun dengan membungkam Curacao 7-1.

Jerman langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit-menit awal. Hasilnya terlihat ketika Lukas Nmecha sukses memecah kebuntuan pada menit keenam setelah memanfaatkan kerja sama apik bersama Florian Wirtz.

Meski berstatus debutan, Curacao tidak menyerah begitu saja. Tim asuhan Dick Advocaat sempat mengejutkan Jerman lewat gol Livano Comenencia pada menit ke-21.

Gol tersebut memiliki arti spesial karena menjadi yang pertama bagi Curacao sepanjang sejarah penampilan mereka di Piala Dunia.

Namun, setelah itu pertandingan menjadi milik Jerman. Nico Schlotterbeck (38') dan Kai Havertz (45+5') membawa Der Panzer menutup babak pertama dengan keunggulan 3-1.

Jamal Musiala hanya membutuhkan dua menit setelah jeda untuk mengubah skor menjadi 4-1. Nathaniel Brown (68') kemudian ikut mencatatkan namanya di papan skor.

Joshua Kimmich yang tampil impresif juga berkontribusi besar dengan menciptakan asis untuk gol Denis Undav (78').