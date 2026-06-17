Hasil Piala Dunia 2026 & Klasemen Grup Setelah Messi Hattrick

jpnn.com - KANSAS - Petahana Argentina memulai kampanye mempertahankan gelar di Piala Dunia 2026 dengan mulus.

Menghadapi Aljazair di Kansas City, Rabu (17/6) pagi WIB, Tim Tango menang 3-0 dan mungkin Anda sudah tahu, semua gol di laga itu dicetak oleh satu orang pemain.

Lionel Messi.

Tak perlu waktu lama, Messi pun memukau dunia. Namanya menjadi viral Rabu siang ini.

Dengan hattrick itu, Messi kini menyamai rekor gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia milik Miroslav Klose (Jerman), 16 gol.

Argentina memimpin klasemen Grup J, di saat dua pesaing lain, yakni Austria dan Yordania baru berhadapan sesaat lagi. (jpnn/afp)

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Rabu, 17/6 pukul 10.00 WIB)

Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0

Grup A: Korea vs Ceko 2-1

Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1

Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1

Grup B: Qatar vs Swiss 1-1

Grup C: Brasil vs Maroko 1-1

Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1

Grup D: Australia vs Turki 2-0

Grup E: Jerman vs Curacao 7-1

Grup F: Belanda vs Jepang 2-2

Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0

Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1

Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0

Grup G: Belgia vs Mesir 1-1

Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1

Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2

Grup I: Prancis vs Senegal 3-1

Grup I: Irak vs Norwegia 1-4

Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0

Jadwal Rabu (16/6)

Grup J: Austria vs Yordania – kick off pukul 11.00 WIB

Klasemen Grup Piala Dunia 2026

A: 1. Meksiko | 2. Korea | 3. Ceko | 4. Afrika Selatan

B: 1. Swiss | 2. Kanada |3. Qatar | 4. Bosnia Herzegovina

C: 1. Skotlandia | 2. Maroko | 3. Brasil | 4. Haiti

D: 1. Amerika Serikat | 2. Australia | 3. Turki | 4. Paraguay

E: 1. Jerman | 2. Pantai Gading | 3. Ekuador | 4. Curacao

F: 1. Swedia | 2. Jepang | 3. Belanda | 4. Tunisia

G: 1. Selandia Baru | 2. Iran | 3. Belgia | 4. Mesir

H: 1. Uruguay | 2. Arab Saudi | 3. Spanyol | 4. Tanjung Verde

I: 1. Norwegia 2. Prancis | 3. Senegal | 4. Irak

J: 1. Argentina | 2/3. Austria/Yordania | 4. Aljazair

K: Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia

L: Inggris, Kroasia, Ghana, Panama

Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.