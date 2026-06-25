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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hasil Piala Dunia 2026: Korea Tumbang, Afsel Ketemu Kanada di 32 Besar

Kamis, 25 Juni 2026 – 10:34 WIB
Hasil Piala Dunia 2026: Korea Tumbang, Afsel Ketemu Kanada di 32 Besar - JPNN.COM
Afrika Selatan merayakan kemenangan di depan salah satu pemain Korea. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - MONTERREY - Matchday 3 atau yang terakhir di Grup A dan Grup B Piala Dunia 2026 berakhir dramatis.

Kanada si satu dari tiga tuan rumah PD keok dari Swiss 1-2. Itu membuat Kanada gagal menjadi juara grup, dan harus puas lulus ke 32 Besar dengan menyandang status runner up.

Masih di Grup B, Bosnia & Herzegovina menang 3-1 dari Qatar. Hasil itu membuat Bosnia & Herzegovina juga lulus ke 32 Besar dengan menyandang jabatan satu dari delapan peringkat ketiga terbaik.

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Kontestan 32 Besar Piala Dunia 2026 berasal dari 12 juara grup, 12 runner up grup, dan delapan dari 12 peringkat ketiga terbaik.

Hasil Piala Dunia 2026: Korea Tumbang, Afsel Ketemu Kanada di 32 Besar2026 FIFA World Cup

Posisi saat ini, Bosnia & Herzegovina aman, tak mungkin keluar dari Top 8.

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Klasemen akhir dari Peringkat Ketiga Terbaik itu akan berakhir setelah seluruh MD3 selesai. Itulah yang sedang ditunggu Korea.

Kekalahan 0-1 dari Afrika Selatan membuat Korea gagal menjadi runner up Grup A, tetapi tak otomatis tersingkir, belum bisa pulang.

Lihat hasil lengkap Piala Dunia 2026, klasemen akhir grup A, B, dan C, serta bagan 32 Besar di sini.

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TAGS   Hasil Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Korea  Afsel  Kanada  peringkat ketiga terbaik 
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