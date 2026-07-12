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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hasil Piala Dunia 2026 Norwegia Vs Inggris: Dramatis & Ada Rekor Manis

Minggu, 12 Juli 2026 – 06:56 WIB
Hasil Piala Dunia 2026 Norwegia Vs Inggris: Dramatis & Ada Rekor Manis - JPNN.COM
Detik-detik Jude Bellingham mencetak brace pada laga Norwegia vs Inggris di 8 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - MIAMI – Perempat final Piala Dunia 2026 Norwegia vs Inggris di Miami Stadium, Minggu (12/7) pagi WIB berakhir setelah dua kali babak normal dan dua kali pula babak tambahan waktu.

Laga sarat drama tersebut berkesudahan 2-1 untuk kemenangan Inggris.

Sejumlah fan dan pejabat Norwegia di tribune stadion tampak tak kuasa menumpahkan air mata.

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Tim kesayangannya yang menyingkirkan Brasil di 16 Besar itu sejatinya menguasai jalannya pertandingan.

Namun, pasukan Inggris di lapangan yang tampak kelelahan, sabar dalam bertahan dan masih tajam saat balik menyerang.

Laga ini juga diwarnai dua keputusan penting dari VAR, yakni saat menganulir gol Norwegia dan membatalkan hadiah penalti untuk Inggris.

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Pada laga ini jugalah rekor manis tercipta.

Dua gol Tim Tiga Singa Inggris yang dibukukan Jude Bellingham masuk catatan penting Piala Dunia.

Semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis vs Spanyol dan Inggris vs siapa yaa...

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TAGS   Hasil Piala Dunia 2026  Norwegia vs Inggris  Bellingham  Piala Dunia 2026  argentina vs swiss 
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