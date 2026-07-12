Hasil Piala Dunia 2026 Norwegia Vs Inggris: Dramatis & Ada Rekor Manis

jpnn.com - MIAMI – Perempat final Piala Dunia 2026 Norwegia vs Inggris di Miami Stadium, Minggu (12/7) pagi WIB berakhir setelah dua kali babak normal dan dua kali pula babak tambahan waktu.

Laga sarat drama tersebut berkesudahan 2-1 untuk kemenangan Inggris.

Sejumlah fan dan pejabat Norwegia di tribune stadion tampak tak kuasa menumpahkan air mata.

Tim kesayangannya yang menyingkirkan Brasil di 16 Besar itu sejatinya menguasai jalannya pertandingan.

Namun, pasukan Inggris di lapangan yang tampak kelelahan, sabar dalam bertahan dan masih tajam saat balik menyerang.

Laga ini juga diwarnai dua keputusan penting dari VAR, yakni saat menganulir gol Norwegia dan membatalkan hadiah penalti untuk Inggris.

Pada laga ini jugalah rekor manis tercipta.

Dua gol Tim Tiga Singa Inggris yang dibukukan Jude Bellingham masuk catatan penting Piala Dunia.