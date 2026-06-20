Hasil Piala Dunia 2026: Paraguay Menang, Turki Tereliminasi
jpnn.com - SAN FRANCISCO BAY AREA - Turki menjadi korban kedua ganasnya penyisihan grup Piala Dunia 2026.
Melakoni matchday 2 Grup D di San Francisco Bay Area Stadium, San Francisco Bay Area, Sabtu (20/6) siang WIB, Turki kalah lagi di saat wajib menang lantaran pada matchday 1 grup, Turki kalah 0-2 dari Australia.
Turki menghadapi Paraguay -yang juga wajib menang jika masih mau menjaga peluang masuk 32 Besar. Pada MD1, Paraguay kalah 1-4 dari Amerika Serikat.
Sejak awal Turkiye vs Paraguay langsung penuh drama, di bawah ini beberapa di antara momen-momen gila pada laga tadi:
- Paraguay mencetak gol melalui Matias Galarza, belum genap pertandingan berdurasi dua menit. Untuk sementara, itu gol tercepat di PD 2026.
- Laga Turki vs Paraguay menjadi pertandingan pertama berlakunya aturan keras (kartu merah) buat pemain yang menutup mulutnya dengan anggota tubuh lain atau seragam, saat sedang berkonfrontasi dengan lawan.
Bunyi peraturannya:Kartu merah karena menutup mulut: Untuk menghentikan perilaku konfrontatif atau menghina yang tersembunyi dari pembacaan bibir, setiap pemain yang menutup mulutnya dengan tangan, lengan, atau bajunya saat berkonfrontasi dengan lawan akan diberi kartu merah.
- Kiper yang terlalu lama mengulur waktu saat tendangan gawang pun tak ada ampun. Diberi tendangan sudut buat tim lawan.
- Asisten pelatih Paraguay dan pelatih Turkiye mendapat kartu kuning.
Hasil laga Turki vs Paraguay 0-1. Itu membuat Amerika Serikat yang sudah menang dua kali (4-1 vs Paraguay dan 2-0 vs Australia) berhak menyandang status juara Grup D, apa pun hasil MD3 nanti.
Sementara itu, Turkiye yang di awal turnamen termasuk menjadi perhatian; jadi Kuda Hitam, kini tereliminasi mengikuti jejak Haiti. (jpnn/fifa)
Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Sabtu, 20/6 pukul 07.00 WIB)
MD 1
Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0
Grup A: Korea vs Ceko 2-1
Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1
Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1
Grup B: Qatar vs Swiss 1-1
Grup C: Brasil vs Maroko 1-1
Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1
Grup D: Australia vs Turki 2-0
Grup E: Jerman vs Curacao 7-1
Grup F: Belanda vs Jepang 2-2
Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0
Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1
Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0
Grup G: Belgia vs Mesir 1-1
Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1
Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2
Grup I: Prancis vs Senegal 3-1
Grup I: Irak vs Norwegia 1-4
Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0
Grup J: Austria vs Yordania 3-1
Grup K: Portugal vs Kongo 1-1
Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2
Grup L: Ghana vs Panama 1-0
Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3
MD2 Grup
Grup A: Ceko vs Afrika Selatan 1-1
Grup B: Swiss vs Bosnia and Herzegovina 4-1
Grup B: Kanada vs Qatar 6-0
Grup A: Meksiko vs Korea 1-0
Grup D: Amerika Serikat vs Australia 2-0
Grup C: Skotlandia vs Maroko 0-1
Grup C: Brasil vs Haiti 3-0
Grup D: Turki vs Paraguay 0-1
Klasemen Grup Piala Dunia 2026
A: 1. Meksiko (Poin 6) | 2. Korea (3) | 3. Ceko (1) | 4. Afrika Selatan (1)
B: 1. Kanada (4) | 2. Swiss (4) | 3. Bosnia Herzegovina (1) | 4. Qatar (1)
C: 1. Brasil (4) | 2. Maroko (4) | 3. Skotlandia (3) | 4. Haiti (0)
D: 1. Amerika Serikat (6) | 2. Australia (3) | 3. Paraguay (3) | 4. Turki (0)
E: 1. Jerman (3) | 2. Pantai Gading (3) | 3. Ekuador (0) | 4. Curacao (0)
F: 1. Swedia (3) | 2. Jepang (1) | 3. Belanda (1) | 4. Tunisia (0)
G: 1. Selandia Baru (1) | 2. Iran (1) | 3. Belgia (1) | 4. Mesir (1)
H: 1. Uruguay (1) | 2. Arab Saudi (1) | 3. Spanyol (1) | 4. Tanjung Verde (1)
I: 1. Norwegia (3) 2. Prancis (3) | 3. Senegal (0) | 4. Irak (0)
J: 1. Argentina (3) | 2. Austria (3). 3. Yordania (0) | 4. Aljazair (0)
K: 1. Kolombia (3) | 2. Kongo (1) | 3. Portugal (1) | 4. Uzbekistan (0)
L: 1. Inggris (3) | 2. Ghana (3) | 3. Panama (0) | 4. Kroasia (0)
Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.
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