Hasil Piala Dunia 2026: Portugal Vs Kroasia Berakhir Sangat Dramatis
jpnn.com - TORONTO - Laga sengit Portugal vs Kroasia pada 32 Besar Piala Dunia 2026 di Toronto Stadium, Toronto, Jumat (3/7) pagi WIB berakhir dengan dramatis.
Portugal menang 2-1 setelah sempat tertinggal lebih dahulu dan ada empat gol (dua milik Portugal, 2 Kroasia) yang dianulir berkat bantuan VAR.
Gol Portugal dicetak oleh Cristiano Ronaldo dan oleh pemain pengganti, Goncalo Ramos.
Kroasia mencetak gol lebih dahulu melalui pemain senior Ivan Perisic pada menit ke-53.
Portugal lalu bangkit, mengurung Kroasia dan akhirnya mendapat penalti.
Ronaldo yang menjadi algojo sukses menunaikan tugasnya pada menit ke-68.
Itu gol pertama Ronaldo di fase babak gugur Piala Dunia.
Keputusan Pelatih Portugal Roberto Martinez memasukkan Goncalo Ramos berbuah manis.