Hasil Piala Dunia 2026: Prancis Vs Irak Berakhir dengan 3 Gol
jpnn.com - PHILADELPHIA - Pertarungan Prancis vs Irak pada matchday 2 Grup I Piala Dunia 2026 di Philadelphia Stadium, Philadelphia, Selasa (23/6) pagi WIB berakhir dengan tiga gol.
Duel tersebut sempat lama terhenti karena hujan dan petir.
Pada babak pertama, Prancis unggul satu gol.
Setelah laga terhenti lama, finalis Piala Dunia 2022 itu menambah dua gol lagi di babak kedua.
fifa
Hasil itu memastikan langkah Prancis masuk ke 32 Besar menyusul Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, dan Argentina. (fifa/jpnn)
Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Selasa, 23/6 pukul 07.55 WIB)
MD 1
Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0
Grup A: Korea vs Ceko 2-1
Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1
Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1
Grup B: Qatar vs Swiss 1-1
Grup C: Brasil vs Maroko 1-1
Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1
Grup D: Australia vs Turki 2-0
Grup E: Jerman vs Curacao 7-1
Grup F: Belanda vs Jepang 2-2
Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0
Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1
Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0
Grup G: Belgia vs Mesir 1-1
Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1
Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2
Grup I: Prancis vs Senegal 3-1
Grup I: Irak vs Norwegia 1-4
Grup J: Argentina vs Aljazair 3-0
Grup J: Austria vs Yordania 3-1
Grup K: Portugal vs Kongo 1-1
Grup L: Inggris vs Kroasia 4-2
Grup L: Ghana vs Panama 1-0
Grup K: Uzbekistan vs Kolombia 1-3
MD2 Grup
Grup A: Ceko vs Afrika Selatan 1-1
Grup B: Swiss vs Bosnia and Herzegovina 4-1
Grup B: Kanada vs Qatar 6-0
Grup A: Meksiko vs Korea 1-0
Grup D: Amerika Serikat vs Australia 2-0
Grup C: Skotlandia vs Maroko 0-1
Grup C: Brasil vs Haiti 3-0
Grup D: Turki vs Paraguay 0-1
Grup F: Belanda vs Swedia 5-1
Grup E: Jerman vs Pantai Gading 2-1
Grup E: Ekuador vs Curacao 0-0
Grup F: Tunisia vs Jepang 0-4
Grup H: Spanyol vs Arab Saudi 4-0
Grup G: Belgia vs Iran 0-0
Grup H: Uruguay vs Tanjung Verde 2-2
Grup G: Selandia Baru vs Mesir 1-3
Grup J: Argentina vs Austria 2-0
Grup I: Prancis vs Irak 3-0
Grup I: Norwegia vs Senegal – sedang berlangsung
Grup J: Yordania vs Aljazair – kick off 10.00 WIB
Klasemen Grup Piala Dunia 2026
A: 1. Meksiko (Poin 6) | 2. Korea (3) | 3. Ceko (1) | 4. Afrika Selatan (1)
B: 1. Kanada (4) | 2. Swiss (4) | 3. Bosnia Herzegovina (1) | 4. Qatar (1)
C: 1. Brasil (4) | 2. Maroko (4) | 3. Skotlandia (3) | 4. Haiti (0)
D: 1. Amerika Serikat (6) | 2. Australia (3) | 3. Paraguay (3) | 4. Turki (0)
E: 1. Jerman (6) | 2. Pantai Gading (3) | 3. Ekuador (1) | 4. Curacao (1)
F: 1. Belanda (4) | 2. Jepang (4) | 3. Swedia (3) | 4. Tunisia (0)
G: 1. Mesir (4) | 2. Iran (2) | 3. Belgia (2) | 4. Selandia Baru (1)
H: 1. Spanyol (4) | 2. Uruguay (2) | 3. Tanjung Verde (2) | Arab Saudi (1)
I: 1. Prancis (6) | 2. Norwegia (3) | 3. Senegal (0) | 4. Irak (0)
J: 1. Argentina (6) | 2. Austria (3). 3. Yordania (0) | 4. Aljazair (0)
K: 1. Kolombia (3) | 2. Kongo (1) | 3. Portugal (1) | 4. Uzbekistan (0)
L: 1. Inggris (3) | 2. Ghana (3) | 3. Panama (0) | 4. Kroasia (0)
Juara + Runner Up masing-masing grup, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik masuk 32 Besar.
fifa