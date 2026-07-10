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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hasil Piala Dunia 2026 Prancis Vs Maroko & Pengakuan Ouahbi

Jumat, 10 Juli 2026 – 05:49 WIB
Hasil Piala Dunia 2026 Prancis Vs Maroko & Pengakuan Ouahbi - JPNN.COM
Kylian Mbappe. Foto: Martin Meissner/AP Photo

jpnn.com - BOSTON - Kylian Mbappe menunjukkan kepatutannya sebagai Kapten Prancis pada pertemuan dengan Maroko dalam perempat final Piala Dunia 2026 di Boston Stadium, Boston, Jumat (10/7) subuh WIB.

Mbappe sempat gagal menunaikan tugasnya sebagai eksekutor penalti di menit ke-25, tendangannya dimentahkan Pria di Bawah Mistar Maroko Yassine 'Bono' Bounou.

Bono tampil keren di babak pertama, mengukir empat-lima saves lainnya yang membuat pasukan Prancis tak kunjung memasukkan si kulit bundar ke gawang Maroko. Kosong kosong di babak pertama.

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Namun, kegagalan menjadi algojo penalti membuat Mbappe meledak di babak kedua.

Mbappe mencetak satu gol dan satu assist. Gol di menit ke-60, dan asistensi untuk Ousmane Dembele di menit ke-66. Maroko 'selesai' setelah gol kedua.

Gol Mbappe tadi adalah gol ke-20 dalam kariernya di Piala Dunia dan tercipta dalam pertandingan ke-20 dia di turnamen empat tahunan tersebut.

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Itu gol ke-8 Mbappe di PD 2026.

Buat Dembele, gol tadi yang ke-5 di Piala Dunia 2026. Memang ngeri lini depan Prancis kali ini.

Setelah menyingkirkan Maroko, Prancis akan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal Piala Dunia 2026.

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TAGS   Hasil Piala Dunia 2026  Prancis vs Maroko  Prancis  Piala Dunia 2026 
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