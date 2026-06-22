Hasil Piala Dunia 2026 Senin Siang: Tanjung Verde Ukir Rekor, Mesir Pimpin Klasemen

Senin, 22 Juni 2026 – 10:31 WIB

jpnn.com - VANCOUVER - Mesir mengantongi peluang sangat besar untuk lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Selandia Baru pada matchday 2 Grup G.

Pada laga di BC Place Vancouver, Vancouver yang selesai pada Senin (22/6) siang WIB itu, Mesir menang comeback 3-1.

Itu merupakan kemenangan pertama Mesir di semua Piala Dunia.

Hasil yang membuat Mohamed Salah dan teman-teman memimpin klasemen dengan empat poin (pada MD1 Mesir imbang 1-1 dengan Belgia).

fifa

Persaingan di grup ini masih ketat hingga matchday terakhir, lantaran Belgia dan Iran memiliki poin sama, dan Selandia Baru pun punya satu poin.

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Sementara itu, di Grup H, Cape Verde atau Tanjung Verde mengukir rekor berlipat-lipat.

Sebagai tim debutan Piala Dunia, Tanjung Verde telah meraih poin pertamanya di World Cup setelah menahan juara Piala Dunia 2010 Spanyol 0-0 pada MD1 Grup H.