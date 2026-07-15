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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hasil Piala Dunia 2026: Spanyol ke Final Setelah Menghancurkan Prancis

Rabu, 15 Juli 2026 – 04:12 WIB
Hasil Piala Dunia 2026: Spanyol ke Final Setelah Menghancurkan Prancis - JPNN.COM
Spanyol bersukacita merayakan gol pertama di semifinal Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - DALLAS – Juara Eropa Spanyol menjadi finalis pertama Piala Dunia 2026.

Tim Matador masuk final setelah menyingkirkan Prancis di semifinal yang digelar di Dallas Stadium, Dallas, Rabu (15/7) pagi WIB.

Spanyol kembali ke final Piala Dunia setelah 2010, dengan menundukkan Prancis 2-0.

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Spanyol pun menjadi momok buat Prancis, karena dalam tiga pertemuan terakhir di ajang kompetitif selalu menang.

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"Kemenangan yang pantas bagi anak asuh Luis de la Fuente, yang melaju ke final Piala Dunia. La Roja telah menampilkan performa tim yang lengkap untuk mengalahkan Prancis. Mereka mengendalikan permainan dari awal hingga akhir, menetralisir penyerang kelas dunia Prancis sambil bermain dengan tenang dan penuh semangat dalam serangan," ulasan FIFA. (jpnn/fifa)

Awak FIFA menyebut Spanyol meraih kemenangan yang pantas dari Prancis pada semifial Piala Dunia 2026.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Hasil Piala Dunia 2026  Prancis vs Spanyol  Piala Dunia 2026  Spanyol  Prancis  final piala dunia 2026 
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