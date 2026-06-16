Hasil Piala Dunia 2026: Spanyol Mandul, Belgia Nyaris Tumbang

Selasa, 16 Juni 2026 – 06:07 WIB

jpnn.com - Dua raksasa Eropa gagal memulai Piala Dunia 2026 dengan hasil sempurna. Spanyol dan Belgia sama-sama kehilangan poin penuh.

La Furia Roja harus puas bermain tanpa gol melawan Cape Verde pada laga Grup H di Stadion Atlanta, Senin (15/6/2026) malam WIB.

Spanyol tampil dominan dan menguasai jalannya pertandingan. Namun, rapatnya pertahanan Cape Verde membuat tim asuhan Luis de la Fuente frustrasi sepanjang 90 menit.

Sejumlah peluang yang diciptakan gagal dikonversi menjadi gol sehingga pertandingan berakhir dengan skor kacamata.

Hasil tersebut membuat Spanyol gagal mengamankan tiga poin yang sempat diprediksi bakal mereka raih dengan mudah.

Kejutan lain juga terjadi di Grup G.

Belgia dipaksa bekerja keras sebelum akhirnya menyelamatkan satu poin saat menghadapi Mesir di Seattle, Selasa (16/6/2026) dini hari WIB.

Red Devils justru berada dalam tekanan pada babak pertama. Permainan disiplin Mesir membuat Belgia kesulitan mengembangkan permainan dan bahkan tidak mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran sebelum jeda.