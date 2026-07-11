Hasil Piala Dunia 2026 Spanyol Vs Belgia: Petaka 71 Ikut Jadi Penentu

Sabtu, 11 Juli 2026 – 05:59 WIB

jpnn.com - DALLAS - Spanyol harus bersusah payah meladeni Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium, LA, Sabtu (11/7) pagi WIB.

Setelah dua babak, Spanyol menang 2-1 dan berhak mengantongi tiket semifinal.

"Suatu kehormatan untuk melatih tim yang begitu berkomitmen dan bersemangat untuk berkembang," kata Pelatih Spanyol Luis de la Fuente.

Spanyol menghadapi Belgia yang tampil militan dan punya kiper sekaliber Thibaut Courtois.

Penjaga gawang senior Belgia itu membuat empat-lima penyelamatan yang membuat tukang dobrak Spanyol gigit jari.

Namun, petaka mendatangi Belgia. Pada menit ke-71, Courtois harus keluar lantaran cedera, diganti Senne Lammens.

Sebelumnya Courtois sempat mendapat perhatian tim medis. Sepertinya ada masalah di kaki kirinya.

"Courtois menangis di pinggir lapangan setelah digantikan Senne Lammens pada menit ke-71, saat itu skor 1-1. Courtois melakukan empat penyelamatan sebelum meninggalkan lapangan," ulasan awak AP News.