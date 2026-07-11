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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Hasil Piala Dunia 2026 Spanyol Vs Belgia: Petaka 71 Ikut Jadi Penentu

Sabtu, 11 Juli 2026 – 05:59 WIB
Hasil Piala Dunia 2026 Spanyol Vs Belgia: Petaka 71 Ikut Jadi Penentu - JPNN.COM
Pria di Bawah Mistar Belgia Thibaut Courtois mendapat perhatian tim medis saat 8 Besar Piala Dunia Spanyol vs Belgia. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - DALLAS - Spanyol harus bersusah payah meladeni Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium, LA, Sabtu (11/7) pagi WIB.

Setelah dua babak, Spanyol menang 2-1 dan berhak mengantongi tiket semifinal.

"Suatu kehormatan untuk melatih tim yang begitu berkomitmen dan bersemangat untuk berkembang," kata Pelatih Spanyol Luis de la Fuente.

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Spanyol menghadapi Belgia yang tampil militan dan punya kiper sekaliber Thibaut Courtois.

Penjaga gawang senior Belgia itu membuat empat-lima penyelamatan yang membuat tukang dobrak Spanyol gigit jari.

Namun, petaka mendatangi Belgia. Pada menit ke-71, Courtois harus keluar lantaran cedera, diganti Senne Lammens.

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Sebelumnya Courtois sempat mendapat perhatian tim medis. Sepertinya ada masalah di kaki kirinya.

"Courtois menangis di pinggir lapangan setelah digantikan Senne Lammens pada menit ke-71, saat itu skor 1-1. Courtois melakukan empat penyelamatan sebelum meninggalkan lapangan," ulasan awak AP News.

Hasil Piala Dunia 2026 subuh WIB tadi; Belgia kalah, Spanyol ketemu Prancis di semifinal.

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TAGS   Hasil Piala Dunia 2026  Spanyol vs Belgia  Piala Dunia 2026  Thibaut Courtois 
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