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Hasil Piala Dunia 2026: Swiss Vs Aljazair Diwarnai 2 Gol yang Tak Terduga

Jumat, 03 Juli 2026 – 13:40 WIB
Hasil Piala Dunia 2026: Swiss Vs Aljazair Diwarnai 2 Gol yang Tak Terduga - JPNN.COM
Kemelut di depan gawang Aljazair yang berbuah gol untuk Swiss pada 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - VANCOUVER - Aljazair harus mengubur mimpinya bermain di 16 Besar Piala Dunia 2026.

Melakoni laga 32 Besar melawan Swiss di BC Vancouver, Vancouver, Jumat (3/7) siang WIB, Aljazair takluk 0-2.

Dua gol Swiss tercipta dengan cara yang tak terduga.

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Gol yang lahir sama-sama di awal babak.

Hasil Piala Dunia 2026: Swiss Vs Aljazair Diwarnai 2 Gol yang Tak Terdugafifa

Aljazair kebobolan (terutama gol pertama) di saat sedang bermain apik, menyerang, memberi kesan akan segera mencetak gol.

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Namun, Swiss menghukum satu kesalahan kecil Aljazair dengan gol.

"Tentu saja tujuan kami bermain ialah menang dan lulus (ke 16 Besar). Saya pikir ini adalah pertandingan yang seharusnya kami bisa menang. Namun, kami kebobolan gol tak terduga, dua kali, karena kesalahan dan sayangnya itu terjadi di level ini," ujar bintang Aljazair Riyad Mahrez.

Pemenang Swiss Vs Aljazair itu berhak lulus ke 16 Besar Piala Dunia 2026 menemui Kolombia vs Ghana.

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TAGS   Aljazair  Swiss vs Aljazair  Hasil Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026 
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