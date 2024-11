Hasil Pilgub Jateng: Ahmad Luthfi 32, Andika Cuma 3, Kandang Banteng Porak-poranda

jpnn.com - JAKARTA - Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin mendominasi perolehan suara di Pilgub Jateng 2024, jauh mengungguli pasangan calon Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi a.k.a Hendi.

Dari 35 kota/kabupaten di provinsi yang selama ini dikenal sebagai basisnya PDI Perjuangan (pengusung Andika-Hendi) itu, Ahmad Luthfi-Taj Yasin menang di 32 wilayah.

Andika-Hendi cuma memenangi tiga wilayah, yakni Kota Magelang (39.425 vs 32.940), Kota Surakarta (161.008 vs 143.738), dan Kota Semarang (566.912 vs 292.542).

Data itu berasal dari Data Pemilu Pages Dev, Kamis (28/11).





tangkapan layar Data Pemilu Pages Dev

Data yang disajikan merupakan scraping dari laman pilkada2024kpugoid, dengan kode program dan data scraping dapat diakses di githubcom/razanfawwaz/pilkada-scrap.

Data Pemilu Pages Dev memberikan visualisasi grafis, bukan merupakan publikasi resmi KPU RI.

So, untuk informasi yang lebih akurat, silakan mengunjungi situs pilkada2024kpugoid. (adk/jpnn)